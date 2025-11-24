Pas de nouveau plan de répartition des sièges au Parlement bernois

Keystone-SDA

Il n'y aura pas de tirage au sort pour attribuer les places des 160 députés au Grand Conseil bernois. Le postulat en faveur d'un nouveau plan des sièges pour favoriser le dialogue entre les groupes parlementaires a été rejeté lundi par 113 voix contre 24 et 9 abstentions.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Le plan des sièges ne fait que favoriser la polarisation», a estimé le porte-parole des signataires du postulat, le député des Vert-e-s Thomas Hiltpold. L’élu a plaidé en faveur de plus d’ouverture et appelé les députés à faire preuve de curiosité. Cette refonte des sièges aurait été testée durant une ou deux sessions.

Pour les partisans de ce postulat, une nouvelle répartition aurait favorisé le dialogue entre les partis plutôt que l’unité du groupe. Elle aurait également selon eux stimulé un peu plus l’innovation, la culture du compromis et les forces vives du Grand Conseil.

Des inconvénients

Mais les députés ont suivi l’avis du Bureau du Grand Conseil en estimant que la répartition actuelle des sièges en fonction des huit groupes parlementaires a fait ses preuves. Le passage à un système fondé sur de tirage au sort présenterait trop d’inconvénients.

Les groupes ne pourraient plus tenir compte lors de l’attribution des sièges d’aspects linguistiques, régionaux ou autres. Un député pourrait aussi être obligé de siéger à côté de collègues avec qui il n’est pas à l’aise. Il serait plus difficile d’avoir des échanges spontanés au sein des groupes parlementaires.

Trop bruyant

Un autre inconvénient serait une probable élévation du niveau sonore au sein du Grand Conseil et donc un fonctionnement perturbé s’il y avait davantage de concertations orales entre les collègues d’un groupe parlementaire par-delà les rangées. Pour les opposants à cette refonte, les députés des différents partis peuvent déjà avoir des discussions en dehors de l’hémicycle.