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Pascal Jaussi confirme avoir été victime d’une agression

Keystone-SDA

Les questions préjudicielles de la défense ont été balayées lors de la deuxième journée du procès de Pascal Jaussi. Devant le tribunal pénal et économique du canton de Fribourg, le fondateur de la société S3 a confirmé avoir été victime d'une agression en 2016.

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(Keystone-ATS) Les questions préjudicielles portaient notamment sur la validité de l’acte d’accusation. La défense demandait aussi la récusation du procureur.

Pascal Jaussi, jugé pour avoir laissé une faillite avec un découvert de 31,6 millions de francs, avait été retrouvé brûlé dans une forêt en août 2016. Le Ministère public a conclu à une mise en scène, qui aurait servi à retarder la fin de la société S3.

Peinant à cacher ses larmes et son émotion, l’accusé a demandé que la vidéo d’une reconstitution ayant eu lieu après les faits soit revue par la justice. Celle-ci permet, selon lui, d’écarter la thèse du retour de flamme et, donc, lui donnerait raison. L’accusé demande depuis plusieurs années une expertise judiciaire indépendante.

Le procès se poursuivra mardi après-midi.

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