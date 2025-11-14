La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Passants renversés par un bus à Stockholm: trois morts

Keystone-SDA

Trois personnes ont été tuées et trois blessées lorsqu'un bus a percuté un arrêt de bus vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm. C'est ce qu'a annoncé la police suédoise dans un premier bilan.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La cause est encore inconnue, a indiqué une porte-parole de la police. «L’enquête devra déterminer ce qui s’est passé. Il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas spéculer», a-t-elle déclaré. D’après les médias suédois, il s’agirait d’un accident.

L’artère sur laquelle l’incident s’est produit a été rouverte en début de soirée. Le chauffeur du bus a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte, comme le veut la procédure habituelle.

Le Premier ministre, Ulf Kristersson a adressé «ses pensées» aux personnes touchées et à leurs proches», dans un message sur X. Une témoin, Michelle Mac Key, a déclaré au quotidien Expressen qu’elle descendait d’un autre bus sur les lieux au moment où l’accident s’est produit.

«J’ai traversé la route et j’ai vu le bus à impériale qui avait fauché toute une file d’attente à l’arrêt de bus», a-t-elle déclaré. «Au début, j’ai pensé qu’il s’agissait d’un exercice. Que c’était peut-être des poupées. C’était tellement irréel. Le chaos».

