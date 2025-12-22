La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pays-Bas: une voiture fonce dans la foule, neuf blessés

Keystone-SDA

Neuf personnes ont été blessées lundi, dont trois grièvement, quand une voiture a foncé dans la foule à Nunspeet, à environ 70 kilomètres à l'est d'Amsterdam, aux Pays-Bas, la police déclarant qu'elle ne soupçonnait pas une attaque délibérée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «A la première vue, cela ne ressemble pas (à une attaque) délibérée, mais nous enquêtons toujours», a déclaré la police sur X.

«Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles», a déclaré sur X Rob Jetten, qui est en passe de devenir le prochain Premier ministre du pays.

«Une immense gratitude et un immense respect aux services d’urgence qui mettent tout en oeuvre pour fournir les meilleurs soins possibles», a-t-il ajouté.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

