Philippe Demierre président du Conseil d’Etat fribourgeois en 2026

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat fribourgeois sera présidé en 2026 par l'UDC Philippe Demierre. Le chef de la direction de la santé et des affaires sociales, 57 ans, succédera dans la fonction au ministre des infrastructures et de l'environnement, le socialiste Jean-François Steiert, 64 ans.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Grand Conseil fribourgeois a élu mercredi Philippe Demierre à la présidence par 56 voix, alors qu’une majorité de 46 voix était requise. Le magistrat démocrate du centre est né le 1er septembre 1968 à Billens, dans le district de la Glâne. Domicilié à Esmonts/Ursy, il est père de deux enfants, divorcé et remarié.

Philippe Demierre dispose d’un CFC d’agriculteur. Il a travaillé dans les assurances, avant de réorienter sa carrière en étudiant au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire, à Fribourg, à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social, à Givisiez et à la HES de Suisse occidentale, à Genève.

Passage par l’HFR

Le ministre de la santé et des affaires sociales, élu au gouvernement en novembre 2021, après avoir été député, est titulaire d’un brevet fédéral d’agent de détention, d’un Bachelor of Arts (en éducation sociale) et d’un master of Advanced Studies (en direction et management d’institutions socio-sanitaires et éducatives).

Philippe Demierre présente une vie associative centrée sur la musique et le ski. Il possède, depuis 1995, un diplôme fédéral de direction d’orchestre de musique à vent. Il dirige plusieurs ensembles de musique à vent et chœurs. Il est expert lors de diverses fêtes de chant ou de fanfares en Suisse romande.

Philippe Demierre consacre ses loisirs à divers sports: le vélo tout-terrain, la natation et la course à pied. Avant d’entrer au Conseil d’Etat, début 2022, il a travaillé en qualité de responsable administratif de la clinique de médecine de l’Hôpital fribourgeois (HFR), ce dernier figurant au rang de ses dossiers quotidiens.

Vice-présidente

Non soumise à élection, la vice-présidence de l’exécutif cantonal devrait revenir à la Verte Sylvie Bonvin-Sansonnens, 54 ans. La Broyarde est directrice de la formation et des affaires culturelles depuis le début de la législature entamée en 2022.

Ce qui implique en principe que Sylvie Bonvin-Sansonnens présidera à son tour le Conseil d’Etat en 2027, pour autant qu’elle soit reconduite lors des élections générales dans le canton de Fribourg en novembre prochain.