Plan pour l’Ukraine: la Russie fait état de «lents progrès»

La Russie a fait état lundi de "lents progrès" dans les négociations avec les Etats-Unis sur le plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Moscou dénonce toutefois les "tentatives malveillantes" de certains pays de faire échouer les pourparlers.

(Keystone-ATS) «On observe des progrès lents. Ils s’accompagnent de tentatives extrêmement néfastes et malveillantes d’un groupe influent d’États visant à torpiller ces efforts et à faire dérailler le processus diplomatique», a déclaré le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes.