Porrentruy: 11 véhicules impliqués dans un accident sur l’autoroute

Keystone-SDA

Plusieurs accidents ont eu lieu vendredi matin en Ajoie, dont un carambolage impliquant onze véhicules sur l'autoroute entre Porrentruy et Courgenay. Une pluie verglaçante avait rendu les conditions de circulation délicates.

(Keystone-ATS) A ce stade, aucun blessé grave n’est à déplorer, indique vendredi la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Les différents accidents survenus ont toutefois causé de nombreux dégâts matériels.

L’autoroute est restée fermée durant environ 30 minutes à hauteur de Porrentruy en direction de Delémont. La voie de circulation en direction de la France a elle été fermée durant plusieurs heures entre Courgenay et Porrentruy. Elle a rouvert à 13h45, alors que le carambolage a eu lieu vers 8h00.

D’autres accidents sont survenus dans la région, notamment à Beurnevésin ainsi qu’à hauteur du poste de douane de Boncourt, sur l’A16.