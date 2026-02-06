La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l’OSCE

Keystone-SDA

L'OSCE est l'organisation "la plus importante" pour accompagner le processus de paix en Ukraine, a déclaré son président Ignazio Cassis lors d'un échange avec son homologue russe Sergueï Lavrov vendredi à Moscou. Ce dernier a lui décrit une organisation "en crise".

1 minute

(Keystone-ATS) «Nous croyons que cette organisation est la plus importante pour accompagner un processus de paix», a déclaré le ministre des affaires étrangères tessinois, dans un entretien avec son homologue russe retransmis par la RTS.

M. Lavrov a lui décrit plus tôt une organisation en «crise profonde» et qui risque «l’autodestruction». «Je n’entrerai même pas dans les détails sur la manière dont l’OSCE s’est retrouvée dans la situation actuelle de crise profonde et a été confrontée à une réelle menace d’autodestruction», a-t-il déclaré, selon l’agence russe Ria Novosti.

La rencontre entre les deux hommes constitue la deuxième étape de l’offensive diplomatique lancée par M. Cassis en tant que président de l’OSCE pour accompagner la fin de la guerre en Ukraine. Il s’était rendu lundi à Kiev.

