Pourparlers à Genève sur l’Ukraine: Zelensky salue des avancées

Keystone-SDA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi des avancées au lendemain de pourparlers à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens. Il a toutefois estimé qu'il fallait "beaucoup plus" pour parvenir à une "paix réelle" avec la Russie.

1 minute

(Keystone-ATS) «Dans les étapes que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles», a indiqué M. Zelensky lors d’une conférence virtuelle en Suède. «Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus», a-t-il ajouté.

Le dirigeant ukrainien a notamment salué les mesures comprenant la libération totale de tous les prisonniers ukrainiens selon la formule de «‘tous-contre-tous’ et des civils, ainsi que le retour de «tous les enfants ukrainiens enlevés par la Russie».

«Bien sûr, nous continuons tous à travailler avec nos partenaires, en particulier les États-Unis, et à rechercher des compromis qui nous renforcent et ne nous affaiblissent pas», a ajouté le président ukrainien, disant que son pays se trouve à un «moment critique».

Une réunion des dirigeants européens sur l’Ukraine se tient lundi à Luanda en Angola, avant un sommet UE-Afrique.

Les discussions à Genève se sont tenues sur la base du projet de plan en 28 points du président américain Donald Trump, considéré en premier lieu comme largement favorable à Moscou, visant à mettre fin au conflit provoqué par près de quatre ans d’invasion russe de l’Ukraine.

