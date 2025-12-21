Poutine «prêt au dialogue avec Macron», selon son porte-parole

Le président russe Vladimir Poutine est "prêt au dialogue" avec son homologue français Emmanuel Macron, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence russe RIA Novosti.

«Il (M. Macron) a dit qu'il était prêt à parler avec Poutine. Il est probablement très important de rappeler ce que le président a dit lors de Ligne directe (ndlr: sa grande conférence de presse annuelle vendredi). Il a également exprimé le fait qu'il était prêt à engager le dialogue avec Macron», a expliqué M. Peskov.

Le porte-parole de la présidence russe faisait référence à une déclaration d’Emmanuel Macron vendredi matin à Bruxelles, à l’issue d’un sommet où l’Union européenne a trouvé un accord pour débloquer un prêt de 90 milliards d’euros pour soutenir l’Ukraine.

«Je pense qu’il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine», avait dit le président français devant la presse.

«Je constate qu’il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine», avait-il ajouté, en allusion au président américain Donald Trump, qui a renoué le dialogue avec son homologue russe.

«Donc je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes, ce qui n’est pas optimal», avait insisté Emmanuel Macron.

De fait, des émissaires de Donald Trump mènent une série de pourparlers séparés, avec Moscou d’une part, et avec les Ukrainiens et les Européens d’autre part, dans l’espoir d’aboutir à un accord sur le conflit en Ukraine.

Des négociateurs ukrainiens, européens et américains se trouvent ce week-end à Miami, en Floride, pour ces discussions menées par Steve Witkoff, l’envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président des Etats-Unis.

L’émissaire russe Kirill Dmitriev est également à Miami depuis samedi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi Washington à accentuer la pression sur Moscou, en vue d’un accord pour mettre fin au conflit déclenché par l’offensive russe de février 2022.