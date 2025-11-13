Prilly: le syndic Alain Gilliéron ne se représentera pas en 2026

Keystone-SDA

Une page se tourne dans la commune de Prilly, dans l'Ouest lausannois: le syndic Alain Gilliéron ne se représentera pas lors des élections communales de mars 2026. Son parti a indiqué jeudi qu'il ne rempilerait pas, après 26 années passées à l'exécutif communal, dont 22 en tant que syndic.

(Keystone-ATS) «Son engagement, son sens de l’intérêt général et sa loyauté envers la population ont profondément marqué Prilly. Il continuera à accompagner et soutenir la nouvelle génération», écrit le PLR Prilly dans un communiqué. Pour cette dernière législature, il était le seul élu de droite dans une Municipalité à majorité de gauche (2 Vert-e-s, un PS et un Centre).

Son dernier mandat aura d’ailleurs été marqué par plusieurs problèmes au sein de l’exécutif. L’an passé, M. Gilliéron avait été blanchi par les conclusions d’une enquête administrative ordonnée par le Conseil d’Etat vaudois à son encontre, sur signalement de l’élue écologiste et vice-syndique Rebecca Joly. Elle dénonçait alors de possibles irrégularités dans des dossiers sous la responsabilité du syndic.

Cette législature en cours a aussi été le théâtre de tensions entre le municipal socialiste Ihsan Kurt et ses autres collègues, dont une altercation violente le 2 mai dernier avec Alain Gilliéron. La Municipalité avait alors demandé au gouvernement vaudois la suspension de l’élu PS, chose faite en juin dernier.

Cette mise à l’écart a ensuite été confirmée par la Cour de droit administratif et public (CDAP), rejetant un recours de M. Kurt. Celui-ci reste donc suspendu jusqu’au 31 décembre. Il y a dix jours, l’intéressé a annoncé, lui aussi, qu’il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat.