Prix Gaïa: les trois lauréats 2025 dévoilés
Le jury 2025 du Prix Gaïa, décrit souvent comme le Nobel du monde de l'horlogerie, a choisi ses trois lauréats qui recevront leur prix le 18 septembre au Musée international d'horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds. Roger W. Smith est distingué dans la catégorie artisanat et création pour son engagement en matière de bienfacture horlogère et son rôle d'ambassadeur de la tradition horlogère britannique indépendante.
(Keystone-ATS) Helmut Crott est le lauréat de la catégorie histoire «pour ses recherches rigoureuses mêlant sources archivistiques et témoignages oraux et ses connaissances encyclopédiques de l’histoire horlogère mises au profit du marché des montres de collection», a indiqué lundi le MIH.
Jean-Jacques Paolini sera honoré dans la catégorie esprit d’entreprise pour son parcours de la PME familiale au grand groupe horloger. L’entreprise familiale chaux-de-fonnière de boîtes de montres avait été vendue à Cartier en 1989. Selon le jury, il a été «visionnaire», permettant de maintenir la compétitivité et l’excellence industrielle suisse.
Lycéens de Morteau récompensés
La distinction récompense depuis 1993 des carrières extraordinaires accomplies dans le domaine de l’horlogerie, de son art et de sa culture. À côté de ces trois catégories est décernée désormais Horizon Gaïa, une bourse d’encouragement qui finance tout ou partie d’un projet individuel.
Deux boursiers sont récompensés cette année: Wandrille Bonnin et Hector Burel, étudiants au lycée Edgar Faure de Morteau (F). Par leur projet «réhabilitation et augmentation d’une machine de contrôle», ils entendent promouvoir un modèle mutualiste et durable de travail par l’adaptation d’une ancienne machine, liant gain de productivité et respect du patrimoine horloger.