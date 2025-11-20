Quatre personnes blessées dans un grave accident à Middes (FR)

Un conducteur ivre de 32 ans, avec trois passagers à bord, a causé un grave accident de la circulation dans la nuit de mercredi à jeudi à Middes (FR). Il a perdu la maîtrise de sa voiture et est sorti de la route. Dans l’embardée, tous les occupants ont été éjectés de l’habitacle.

(Keystone-ATS) Les faits se sont déroulés jeudi vers 02h15, a indiqué la police cantonale. Sur place, les policiers, après avoir constaté que les quatre occupants gisaient hors du véhicule, ont porté secours aux blessés, en procédant notamment à une réanimation d’un des passagers avec un défibrillateur.

L’accident a mobilisé des moyens importants. Trois ambulances, le Smur et un hélicoptère de la Rega ont été ainsi engagés, précise le communiqué. Les quatre occupants blessés, des hommes âgés de 28 à 32 ans, domiciliés dans les cantons de Vaud et Fribourg, ont été acheminés vers des hôpitaux.

Etat d’ébriété

Selon les premières investigations, le conducteur circulait en état d’ébriété en direction de Payerne. A un moment donné, pour une raison que l’enquête tentera d’établir, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui est sortie de la route à gauche.

Le véhicule a ensuite fait une embardée de 130 mètres avant de s’immobiliser dans un champ. Les pompiers du bataillon Broye ont également prêté main-forte aux opérations de secours. La circulation a été régulée de manière alternée pendant 3 heures et 30 minutes.