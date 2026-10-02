Quelque 80 moutons chutent mortellement dans le vide aux Grisons

Keystone-SDA

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Environ 80 moutons sont morts en chutant dans le vide depuis une falaise dans le val Russein, près de Disentis/Mustér (GR). Ils ont été découverts le 11 septembre dernier. Le Service grison de la chasse et de la pêche a ouvert une enquête.

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(Keystone-ATS) «Nos gardes-chasse sont allés sur place pour évaluer la situation», indique vendredi à Keystone-ATS Adrian Arquint, co-directeur de l’office. Il confirme une information révélée par le site en ligne de la Südostschweiz. «Nous n’avons trouvé aucun indice de l’influence de la présence d’un loup» dans cet évènement, souligne-t-il.