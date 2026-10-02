La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Accès aux médicaments
Innovation en santé
Économie agricole
Les meilleures histoires
Newsletter
Podcast

Quelque 80 moutons chutent mortellement dans le vide aux Grisons

Keystone-SDA

Environ 80 moutons sont morts en chutant dans le vide depuis une falaise dans le val Russein, près de Disentis/Mustér (GR). Ils ont été découverts le 11 septembre dernier. Le Service grison de la chasse et de la pêche a ouvert une enquête.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nos gardes-chasse sont allés sur place pour évaluer la situation», indique vendredi à Keystone-ATS Adrian Arquint, co-directeur de l’office. Il confirme une information révélée par le site en ligne de la Südostschweiz. «Nous n’avons trouvé aucun indice de l’influence de la présence d’un loup» dans cet évènement, souligne-t-il.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision