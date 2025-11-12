La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Réforme de l’ECAB Fribourg pour s’adapter aux dangers naturels

Keystone-SDA

L’Etablissement cantonal fribourgeois d’assurance des bâtiments (ECAB) a lancé une réforme qui concerne son système d’assurance et son modèle d’entreprise. Avec ce projet, l'ECAB entend garantir sa pérennité en anticipant l’évolution des risques liés aux dangers naturels.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Durant les quatre dernières années, l’entreprise a versé au total 140 millions de francs pour indemniser des sinistres causés par des phénomènes comme la grêle et le ruissellement. Cela représente environ 70% de la totalité des indemnités payées durant cette période, a rappelé mercredi l’ECAB.

Pour anticiper les effets de ces évolutions et garantir sa pérennité financière, l’entreprise fribourgeoise a lancé un projet de réforme baptisé ECAB360. Le maintien de son monopole est confirmé.

L’ECAB, qui assure l’entier des bâtiments dans le canton de Fribourg, a aussi annoncé le départ de son directeur. Après quatre ans passés à la tête de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Patrice Borcard va quitter l’entreprise le 31 décembre 2025 pour des raisons de santé.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

