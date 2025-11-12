Réforme de l’ECAB Fribourg pour s’adapter aux dangers naturels

Keystone-SDA

L’Etablissement cantonal fribourgeois d’assurance des bâtiments (ECAB) a lancé une réforme qui concerne son système d’assurance et son modèle d’entreprise. Avec ce projet, l'ECAB entend garantir sa pérennité en anticipant l’évolution des risques liés aux dangers naturels.

1 minute

(Keystone-ATS) Durant les quatre dernières années, l’entreprise a versé au total 140 millions de francs pour indemniser des sinistres causés par des phénomènes comme la grêle et le ruissellement. Cela représente environ 70% de la totalité des indemnités payées durant cette période, a rappelé mercredi l’ECAB.

Pour anticiper les effets de ces évolutions et garantir sa pérennité financière, l’entreprise fribourgeoise a lancé un projet de réforme baptisé ECAB360. Le maintien de son monopole est confirmé.

L’ECAB, qui assure l’entier des bâtiments dans le canton de Fribourg, a aussi annoncé le départ de son directeur. Après quatre ans passés à la tête de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Patrice Borcard va quitter l’entreprise le 31 décembre 2025 pour des raisons de santé.