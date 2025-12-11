La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Rénovations énergétiques: Neuchâtel augmente ses subventions

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel va octroyer dès le début d'année davantage de subventions pour des projets de rénovation énergétique de bâtiments et de remplacement de chauffages fossiles ou électriques. L'objectif est de réduire l'empreinte carbone de l'habitat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces adaptations rendront plus attractive la réalisation de travaux de rénovation énergétique pour les propriétaires, qu’ils soient des privés, des entreprises ou des collectivités, a indiqué jeudi le Conseil d’Etat.

Dès le 1er janvier, les taux d’octroi de la plupart des subventions issues du programme d’impulsion (PI) – prévu par la loi fédérale sur le climat et l’innovation (LCl) – seront augmentés. De plus, les conditions d’octroi de la subvention offrant un bonus pour l’efficacité de l’isolation thermique seront élargies.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision