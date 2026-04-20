Résiliation des baux au boulevard Carl-Vogt: négociations en vue

Keystone-SDA

A Genève, des négociations auront lieu dans le courant du mois de mai au sujet de la résiliation des baux des immeubles du boulevard Carl-Vogt en raison de travaux d'envergure. Ces discussions se feront sous l'égide du canton, par l'entremise du Département du territoire.

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(Keystone-ATS) Révélée lundi par la RTS, l’information a été confirmée à Keystone-ATS par Christian Dandrès, conseiller national socialiste et juriste à l’ASLOCA. La résiliation massive de baux annoncée en janvier pour des rénovations énergétiques avait soulevé une forte opposition et relancé le débat sur la spéculation immobilière dans le canton.

Propriétaire des cinq immeubles concernés, la caisse de pensions des fonctionnaires de Bâle-Ville (PKBS) avait ensuite indiqué vouloir évaluer le calendrier des rénovations prévues dès mai 2027, sans remettre toutefois en cause la fin des contrats de location. L’ouverture de négociations, sollicitées par l’ASLOCA, donne un peu d’espoir aux locataires concernés.

Les discussions devraient rassembler les représentants de la PKBS, les locataires via l’ASLOCA ainsi que la régie qui gère les bâtiments. L’ASLOCA aimerait que les locataires soient relogés pendant les travaux et qu’ils puissent ensuite réintégrer leur logement, avec une hausse de loyer raisonnable.