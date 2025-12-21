Réunion USA/Russie/Ukraine pas à l’ordre du jour selon Moscou

Le Kremlin a affirmé dimanche qu'une rencontre entre les émissaires américains, ukrainiens et russes n'était "pas en préparation". Cela alors que des discussions séparées ont lieu depuis vendredi à Miami (États-Unis) sur une possible sortie du conflit en Ukraine.

(Keystone-ATS) «Pour l’instant, personne n’a parlé sérieusement de cette initiative, et elle n’est pas en cours de préparation, à ma connaissance», a déclaré à la presse le conseiller diplomatique de la présidence russe, Iouri Ouchakov, cité par des agences de presse russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé samedi que Washington avait proposé d’organiser une rencontre trilatérale, citant Roustem Oumerov, l’un des négociateurs-clé de Kiev qui s’est rendu vendredi à Miami.

Cette ville de Floride abrite les pourparlers menés par Steve Witkoff, le promoteur immobilier envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président américain, avec les envoyés ukrainiens et européens d’une part, et l’émissaire russe Kirill Dmitriev, arrivé samedi, d’autre part.

«Discussions constructives»

M. Dmitriev a affirmé que «les discussions se déroulent de manière constructive» avec MM. Witkoff et Kushner, et continueront dimanche, selon les agences de presse russe.

Si une table ronde réunissant toutes ces parties n’était pas initialement prévue, le président ukrainien a évoqué samedi la possibilité de négociations directes entre l’Ukraine et la Russie, proposées selon lui par les États-Unis. Il s’agirait d’une première depuis six mois.

Il a cependant ajouté qu’il n’était «pas sûr que quoi que ce soit de nouveau n’en émerge», alors que de précédentes rencontres en Turquie cet été n’avaient abouti qu’à des échanges de prisonniers.

L’inclusion directe des Européens constitue une nouveauté par rapport aux précédentes réunions qui avaient eu lieu récemment entre Ukrainiens et Américains à Genève, Miami et Berlin.

Accentuer la pression sur Moscou

Samedi, M. Zelensky avait appelé Washington à accentuer la pression sur la Russie. «Les États-Unis doivent dire clairement: s’il n’y a pas de voie diplomatique, alors il y aura une pression totale», a-t-il déclaré à la presse à Kiev.

Vladimir «Poutine ne sent pas encore le genre de pression qui devrait être mise en oeuvre», a-t-il poursuivi, jugeant que seuls les Américains étaient capables de persuader la Russie d’arrêter le conflit en Ukraine, qui dure depuis près de quatre ans.

«Je pense que les États-Unis et le président Trump ont cette force. Et je pense que nous ne devrions pas chercher d’alternatives aux États-Unis», a martelé M. Zelensky.

«Prêt au dialogue»

Dimanche, la présidence française a salué les propos de Vladimir Poutine, qui s’est dit «prêt au dialogue» avec son homologue français Emmanuel Macron, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l’agence russe RIA Novosti.

«Il est bienvenu que le Kremlin donne un accord public à cette démarche. Nous aviserons dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder», a estimé l’Élysée.

Plan remanié

Les pourparlers pour mettre fin au conflit se sont accélérés ces dernières semaines.

Volodymyr Zelensky a à cet égard mentionné des «progrès» dans les discussions entre Kiev et Washington sur le plan proposé il y a plus d’un mois par les États-Unis. Ce texte initial, perçu comme étant largement favorable au Kremlin, a depuis été remanié à la suite de consultations avec les Ukrainiens.

Les détails de la nouvelle mouture ne sont pas connus mais, selon le président ukrainien, elle implique des concessions territoriales de la part de l’Ukraine en échange de garanties de sécurité occidentales.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a promis qu’aucun accord ne serait imposé aux Ukrainiens ni aux Russes.

La Russie continue de bombarder

Tandis que les tractations diplomatiques se poursuivent, l’armée russe continue de frapper l’Ukraine, où elle a provoqué samedi un important incendie dans le plus grand terminal d’huile végétale du pays, à Odessa, faisant un mort.

«Au cours de la semaine dernière, la Russie a lancé environ 1300 drones d’attaque, près de 1200 bombes aériennes guidées et 9 missiles de différents types contre l’Ukraine», la région d’Odessa et le sud du pays ayant été «particulièrement touchés», a précisé dimanche sur X Volodymyr Zelensky.

Samedi, Moscou a affirmé avoir pris deux villages dans les régions de Soumy (nord) et Donetsk (est). L’Ukraine a quant à elle fait état de la destruction de deux avions de combat russes sur un aérodrome situé dans la péninsule de Crimée occupée.