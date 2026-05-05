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Rachat de Twitter: Musk accepte de verser 1,5 million de dollars

Keystone-SDA

Elon Musk a accepté de s'acquitter d'une amende de 1,5 million de dollars auprès de l'autorité américaine des marchés, la SEC, pour avoir signalé en retard sa montée au capital du réseau social Twitter.

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(Keystone-ATS) Début 2022, l’entrepreneur avait commencé à acquérir des titres Twitter par le biais de son trust, franchissant le seuil des 5% mi-mars, avant de prendre le contrôle du groupe fin octobre.

Ce dépassement initial lui imposait d’informer le régulateur sous dix jours. Mais Elon Musk n’en a fait état que début avril, avec 11 jours de retard, entraînant son assignation par la SEC en janvier 2025 devant un tribunal fédéral de Washington.

Sans avoir à admettre ou contester les accusations du gendarme américain des marchés, le trust a indiqué à la juge chargée du dossier être prêt à verser une amende de 1,5 million de dollars.

Si la proposition est validée par la magistrate Sparkle Sooknanan, la SEC demandera l’abandon des poursuites visant l’homme le plus riche du monde.

Selon la SEC, le retard de communication a permis à Elon Musk d’économiser au moins 150 millions de dollars pour l’achat d’actions Twitter, devenu depuis X.

L’avocat d’Elon Musk, Alex Spiro, a souligné que l’amende était imputée au trust et non à l’entrepreneur, qui «n’a rien fait de mal».

Fin mars, un jury californien a reconnu Elon Musk responsable d’avoir trompé des actionnaires de Twitter lors du rachat du réseau social, en 2022.

Le patron de SpaceX, au sein duquel est maintenant logé X, a indiqué son intention de faire appel de cette décision.

Dans le dossier californien, les dommages sont estimés à 2,6 milliards de dollars par les avocats des plaignants.

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