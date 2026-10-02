Rebond des ventes de voitures neuves en septembre en Suisse

Keystone-SDA

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Les immatriculations de voitures neuves en Suisse ont rebondi en septembre sur un an. La demande pour les véhicules électriques, ces derniers ayant représenté pour la première fois plus du tiers des ventes, a été dopée par le niveau record des prix des carburants.

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(Keystone-ATS) Sur le mois sous revue, 21’948 voitures de tourisme neuves ont été mises en circulation sur les routes helvétiques et liechtensteinoises, 9,6% de plus que durant septembre 2025, ressort-il de la statistique dévoilée vendredi par auto-suisse. Après neuf mois en 2026, les immatriculations affichent une hausse de 2,8% par rapport aux très faibles neuf premiers mois de l’année passée, à 173’537 véhicules, observe la faîtière des importateurs automobiles.

Alors que les ventes de voitures disposant d’un moteur thermique ont chuté, celles des véhicules électrifiés ont décollé en septembre à la faveur du renchérissement des carburants. Les immatriculations d’automobiles à moteur diesel ont dégringolé de près d’un cinquième (-19,3% à 905 unités) et celles disposant d’une motorisation à essence de pas loin de 16% (-15,9% à 3673 unités). En revanche, les ventes de modèles purement électriques (BEV) se sont envolées de plus de moitié (+51,2% à 7833 véhicules), celles-ci ont représenté 35,7% des nouvelles immatriculations, dépassant pour la première fois un tiers du total.

Les voitures hybrides rechargeables (PHEV), qui disposent, en plus d’un moteur à combustion, d’une motorisation électrique alimentée par une batterie et de la possibilité d’être rechargées via le réseau électrique, dont les ventes ont fléchi de 1,5%, ont représenté un peu plus de 10% des nouvelles immatriculations en septembre, leur niveau le plus bas de l’année.

Depuis le début de l’année, les véhicules rechargeables – BEV et PHEV – représentent respectivement 26,2% et 11,5% des nouvelles immatriculations. En septembre, près d’une voiture de tourisme neuve sur deux (46%) disposait d’une possibilité de recharge électrique.

Malgré cette forte progression, la mobilité électrique reste encore nettement en deçà des attentes fixées par la feuille de route pour la mobilité électrique 2025, remarque auto-suisse. D’une manière générale, l’environnement de marché reste difficile pour la branche automobile en Suisse. Selon auto-Suisse, le marché helvétique continue d’accuser un retard par rapport à la tendance européenne.

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