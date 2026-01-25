Record d’affluence à la Brocante de la Gruyère à Bulle (FR)

Keystone-SDA

La 26e édition de la Brocante de la Gruyère, à Bulle (FR), a connu une nouvelle fois une forte affluence. De vendredi à dimanche, elle a accueilli plus de 25'000 visiteurs, attirés par les 255 marchands, brocanteurs et antiquaires venus de Suisse romande, d'outre-Sarine et de France.

(Keystone-ATS) Il s’agit d’un nouveau record de fréquentation, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. L’an dernier, la manifestation avait accueilli 22’500 personnes à l’Espace Gruyère.

Comme en 2025, cette édition a confirmé un rajeunissement «marqué» du public, soulignent encore les organisateurs. «Cet engouement renouvelé des jeunes adultes illustre le souffle nouveau qui anime le marché de la brocante et contribue pleinement au dynamisme et à la vitalité de notre événement», notent-ils.

«Le mélange de compétences et de proximité humaine permet d’accueillir des marchands reconnus et de qualité, que ce soit dans le mobilier, la verrerie, le design ou l’art populaire, et d’assurer aux visiteurs une ou plusieurs journées très riches en découvertes», avaient expliqué les organisateurs en présentant l’édition 2026.

«Affaire conclue»

Pour la deuxième année consécutive, les estimations d’objets ont rencontré «un très grand succès», relèvent encore les organisateurs. Comme l’an passé, la brocanteuse Adeline Jaquet, une acheteuse de l’émission «Affaire conclue» sur France 2, était présente à Bulle pour offrir son expertise. Elle était accompagnée de son collègue Stéphane Vanhandenhoven.

Diverses démonstrations ou expositions spéciales ont ponctué par ailleurs la manifestation gruérienne. Plusieurs restaurants étaient également à disposition des visiteurs.