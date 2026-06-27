Records de température en Allemagne, Répulique tchèque et Danemark
L'Allemagne, la République tchèque et le Danemark ont enregistré samedi des records absolus de température. La station de mesure de Drewitz, en ex-RDA, a enregistré une température de 41,5°C vers 16h30 locales, a déclaré le Service météorologique allemand (DWD).
(Keystone-ATS) Cette température a battu le précédent record de 41,3°C qui datait de vendredi établi à Sarrebruck (sud-ouest), a précisé un porte-parole du DWD à l’AFP.
La République tchèque a elle aussi enregistré un record absolu de température à 40,6°C, à Doksany, au nord de Prague, ont indiqué les services météo. Le précédent record de 40,4° C datait de 2012 à Dobrichovice, au sud-ouest de la capitale.
L’Institut météorologique danois a annoncé samedi avoir enregistré la température la plus élevée depuis la création des relevés météo. «Avec 36,6°C au nord d’Odense, nous avons connu la journée la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1874», a déclaré le service météorologique sur X.