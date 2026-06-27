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Records de température en Allemagne, Répulique tchèque et Danemark

Keystone-SDA

L'Allemagne, la République tchèque et le Danemark ont enregistré samedi des records absolus de température. La station de mesure de Drewitz, en ex-RDA, a enregistré une température de 41,5°C vers 16h30 locales, a déclaré le Service météorologique allemand (DWD).

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1 minute

(Keystone-ATS) Cette température a battu le précédent record de 41,3°C qui datait de vendredi établi à Sarrebruck (sud-ouest), a précisé un porte-parole du DWD à l’AFP.

La République tchèque a elle aussi enregistré un record absolu de température à 40,6°C, à Doksany, au nord de Prague, ont indiqué les services météo. Le précédent record de 40,4° C datait de 2012 à Dobrichovice, au sud-ouest de la capitale.

L’Institut météorologique danois a annoncé samedi avoir enregistré la température la plus élevée depuis la création des relevés météo. «Avec 36,6°C au nord d’Odense, nous avons connu la journée la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1874», a déclaré le service météorologique sur X.

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