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Remise des installations de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac (FR)

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg a remis lundi officiellement les installations de la pisciculture d'Estavayer-le-Lac à ses exploitants. L'infrastructure connaît un deuxième démarrage, après la débâcle à plusieurs millions subie à la suite de sa première inauguration en 2016.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les travaux de remise en état de la pisciculture sise au bord du lac de Neuchâtel sont donc terminés. Pour marquer le coup, les conseillers d’Etat fribourgeois Jean‐François Steiert, directeur des infrastructures, et Didier Castella, directeur de l’agriculture, ont remis l’ouvrage rénové.

«L’histoire de l’infrastructure n’a pas suivi une ligne droite», a relevé M. Steiert, en évoquant les difficultés rencontrées depuis dix ans. Il a simultanément salué «la persévérance des personnes qui ont continué à chercher des solutions» au fil du temps. Le chantier a démarré en 2024.

Les travaux ont porté sur la correction des défauts de conception, le renouvellement des installations techniques, la réorganisation des espaces ainsi que la création d’un nouveau système d’alimentation en eau du lac.

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