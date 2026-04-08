Remontées mécaniques fribourgeoises: forte hausse en été

Keystone-SDA

Les remontées mécaniques fribourgeoises ont la cote, surtout lors de la belle saison. Pour la première fois, la fréquentation cumulée de toutes les stations a dépassé les 400'000 premiers passages en été 2025, soit une hausse de 150% en moins de dix ans.

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(Keystone-ATS) «Les chiffres de la fréquentation hivernale sont aussi rassurants», ont indiqué mercredi les Remontées mécaniques fribourgeoises. «Malgré une météo capricieuse, on atteint près de 275’000 premiers passages, ce qui correspond à la moyenne des cinq dernières saisons hivernales.»

Certaines stations, comme Charmey et Lac Noir, se distinguent et font l’un des meilleurs résultats de leur histoire. Cette évolution confirme «le succès de la stratégie quatre saisons», peut-on lire dans le communiqué.

Les Remontées mécaniques fribourgeoises se plaignent toutefois de voir leurs investissements être freinés par «une mise en oeuvre restrictive des bases légales qui cadrent les activités touristiques».