La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Restrictions de circulations prévues autour de Cologny

Keystone-SDA

Des restrictions de circulation sont prévues à Genève à partir du 8 septembre en raison du Rolex Switzerland Sail Grand Prix qui aura lieu les 20 et 21. Elles concernent principalement les alentours du quai de Cologny.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En amont de la manifestation, la piste cyclable du quai sera partiellement fermée dès le 8 septembre. Et à partir du 19, le quai Gustave-Ador et la rue des Eaux-Vives seront interdits à la circulation, a annoncé mercredi le Conseil d’Etat. Le chemin piéton et la voie de droite du quai de Cologny en direction de Genève seront fermés au public à partir du 17 septembre.

Les deux de la manifestation sportive nautique, la circulation sera partiellement interdite entre Vésenaz et Genève PLage. L’accès au P+R de Genève Plage sera maintenu par la rampe de Cologny et la rue des Eaux-Vives en empruntant la contre-route du quai Gustave-Ador.

Par ailleurs, la navigation et autres activités nautiques seront interdites au sein d’une zone délimitée par des bouées, entre les communes de Genève et Hermance. La mesure sera valable chaque jour du 19 au 21 septembre, entre 12h00 et 20h00. Les vols de drones sur plusieurs communes, y compris les zones lacustres, seront aussi interdits.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
63 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision