RHNe: scanner et IRM sur le site de Monruz à Neuchâtel

Keystone-SDA

La future antenne de Monruz du site de Pourtalès du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) pourra se doter d'un scanner (CT-Scan) et d'une imagerie par résonance magnétique (IRM). Le Conseil d'Etat neuchâtelois a autorisé la mise en service de ces deux équipements.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Dans un contexte de saturation du site de Pourtalès, il s’agit notamment de permettre une meilleure séparation des flux d’examens médicaux entre les secteurs ambulatoires et stationnaires. Ceci devrait permettre une réduction des délais d’attente et une meilleure prise en charge médicale», a indiqué jeudi le gouvernement.

Les travaux de rénovation du bâtiment de Monruz ont connu de nombreux retards en raison de la situation financière du laboratoire de diagnostics et d’analyses médicales Admed, partenaire du RHNe sur ce projet. A fin août, Admed avait expliqué qu’une finalisation d’un accord entre les deux partenaires devrait intervenir avant la fin de l’année avec un déménagement dans les nouveaux locaux en 2027.

Le Conseil d’Etat a annoncé qu’il a également autorisé le Centre d’imagerie médicale SA (CIM SA), un institut de radiologie privé, installé de longue date à La Chaux-de-Fonds, à renouveler son équipement IRM.

