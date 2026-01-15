La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Richemont a dégagé des revenus de 6,4 milliards d'euros au 3e trimestre, en hausse de 11% à taux de change constants. Portées par la joaillerie, les ventes du groupe de luxe ont particulièrement augmenté dans les Amériques, au Japon et au Moyen-Orient et Afrique.

(Keystone-ATS) Sur neuf mois, le chiffre d’affaires atteint 17,0 milliards d’euros, en hausse de 10% à taux de change constants, précise jeudi le géant genevois. La position de trésorerie nette s’élève à 7,6 milliards d’euros.

