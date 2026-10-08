Richemont licencie chez l’horloger Montblanc

Richemont procède à des licenciements chez l'horloger Montblanc Keystone-SDA

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Richemont prend des mesures face à la baisse de la demande à laquelle est confrontée sa marque horlogère locloise Montblanc.

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(Keystone-ATS) Le groupe de luxe organise actuellement le transfert de dix-sept employés vers d’autres sociétés du groupe et a également procédé au licenciement de six collaborateurs, a indiqué Unia Neuchâtel à AWP.

Parmi les 45 salariés de Montblanc, marque fondée en 1997, «23 ont accepté ou sont en train de négocier un transfert, et six ont été licenciés», a précisé la secrétaire syndicale Solenn Ochsner. Elle a ajouté que les suppressions d’emplois avaient été actées à la fin septembre.

Richemont «leur propose d’autres entités du groupe, dont Cartier. Certains, une minorité, ont accepté de désormais travailler au sein de la manufacture Minerva de Villeret», basée dans le Jura bernois et que la société genevoise a rachetée en 2006. Selon Mme Ochsner, les conditions d’emploi ne seront toutefois pas vraiment les mêmes et certains collaborateurs verront leurs trajets quotidiens se rallonger.

La syndicaliste a expliqué que Montblanc souffrait de la crise à laquelle et confrontée l’ensemble de l’industrie horlogère et qui frappe plus particulièrement les montres d’entrée et de milieu de gamme. Chez Minerva, ateliers historiques datant du 19e siècle que Richemont a converti en pôle d’excellence, la situation «va très bien», car la marque fait dans le très haut de gamme, a-t-elle souligné.

Contacté, Richemont n’était pas disponible dans l’immédiat.

Au premier trimestre de son exercice décalé 2026/27, les ventes globales de cet empire du luxe ne se sont pas laissées déprimer par la crise au Moyen-Orient ou le repli persistant de la Chine, bondissant de 17%, à 6,3 milliards d’euros (5,9 milliards de francs) essentiellement grâce à la joaillerie. Les marques horlogères ont elles toutefois renoué avec la croissance après deux ans de baisse, s’embellissant de 6% à 873 millions.

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