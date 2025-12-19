La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Roche et Novartis parviennent à un accord avec les Etats-Unis

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi soir avoir conclu un accord avec des entreprises pharmaceutiques, dont Roche et Novartis, pour réduire le prix des médicaments. En échange d'investissements, les entreprises seront exemptées de droits de douane pendant trois ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les deux entreprises helvétiques ont également réaffirmé leur intention d’investir plusieurs milliards de dollars aux Etats-Unis pour la production de médicaments.

Roche, ou plus précisément sa filiale Genentech, prévoit par exemple d’investir 50 milliards de dollars. De son côté, Novartis a confirmé les investissements de plus de 23 milliards de dollars annoncés précédemment.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

