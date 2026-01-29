Sensibiliser les parents à l’utilisation des écrans par les enfants

Keystone-SDA

Dans la région biennoise, des spécialistes ont publié un flyer avec des recommandations aux parents de jeunes enfants sur l'usage des écrans. Les organisations de la petite enfance se sont associées pour sensibiliser les parents à l'utilisation des écrans.

(Keystone-ATS) Le flyer présenté jeudi par la Ville de Bienne s’adresse aux parents d’enfants jusqu’à 3 ans. Il énumère des recommandations comme éviter les écrans pour les enfants jusqu’à 2 ans. Entre 2 et 3 ans, il s’agit de limiter l’écran à 30 minutes par jour avec une personne adulte. Les parents sont aussi invités à éteindre les écrans pendant les repas ou lors des moments de jeux.

La question des enfants et des médias numériques suscite depuis plusieurs années la controverse dans les débats politiques, par exemple sur l’utilisation des téléphones portables à l’école ou l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

L’Association professionnelle des pédiatres suisses et l’OMS en sont convaincues: plus les jeunes enfants passent de temps devant les écrans, plus ils risquent de connaître des problèmes touchant les compétences langagières, la communication et la régulation des émotions. La qualité du sommeil est aussi affectée.