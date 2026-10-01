Sika veut doubler les recettes de sa filiale turque

Keystone-SDA

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Le chimiste du bâtiment Sika compte doubler en cinq ans le chiffre d'affaires de sa filiale turque Akkim, un fabricant de colles et de mastics pour le secteur de la construction acquis en février.

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(Keystone-ATS) Le géant zougois, qui tient jeudi sa journée des investisseurs à Guin dans le canton de Fribourg, a réitéré dans un communiqué les objectifs de son programme d’économies «Fast Forward», visant des réductions de coûts de 80 millions de francs cette année, pour un total de 150 à 200 millions.

Fin juillet, la direction de Sika avait confirmé ses objectifs à l’horizon 2028 d’une croissance annuelle des ventes de 3-6% hors effets de changes, d’une marge Ebitda de 20-23% et de flux de trésorerie libre supérieurs à 10%.

Le fabricant d’additifs pour béton, enduits et autres colles industrielles a enregistré au premier semestre 2026 des recettes en recul de 1,5% sur un an à 5,59 milliards de francs. Le bénéfice net a atteint 552,10 millions, en baisse d’à peine 0,4%.

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