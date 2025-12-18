La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Sinistre dans des combles à Versoix: évacués mais pas blessés

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré mercredi soir peu après 20h00 dans les combles d’un immeuble situé sur la route de Suisse à Versoix (GE). Il s'est propagé à la toiture et à l'isolation. Les sapeurs-pompiers ont immédiatement évacué deux personnes de leur appartement. Personne n'a été blessé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’incendie, qui s’était propagé jusqu’à l’isolation, a été combattu à l’aide de deux lances à main et de deux lances canons installées sur les échelles afin de contenir la progression des flammes, a communiqué jeudi le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS)

Au total, huit personnes impliquées ont été examinées par les ambulanciers. Aucun blessé n’est à signaler. Les dégâts causés par la fumée ont rendu trois logements temporairement inhabitables.

L’incendie a été sous contrôle à 21h45. Les sapeurs-pompiers volontaires de Versoix sont restés mobilisés toute la nuit pour prévenir tout risque de reprise.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

