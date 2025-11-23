Sondage: la Suisse devrait reconnaître la Palestine comme État

Keystone-SDA

Plus de la moitié des personnes sondées se disent favorables à la reconnaissance d'un Etat palestinien, selon Sotomo. Près de 57% des personnes interrogées ont répondu "oui" ou "plutôt oui" à cette question.

2 minutes

(Keystone-ATS) Une majorité de personnes en faveur de la reconnaissance de l’Etat palestinien se retrouve dans tous les groupes d’âge, niveaux d’instruction, régions linguistiques et genres. Par affinité politique, les électeurs des Verts et du Parti socialiste (PS) se prononcent le plus en faveur de la reconnaissance de la Palestine, tandis que le soutien est le plus faible au sein de l’UDC.

La prise en charge de 20 enfants blessés de la bande de Gaza recueille également un soutien de la majoritaire des personnes interrogées: 65% d’entre elles ont répondu «oui» ou «plutôt oui». Là encore, la majorité est présente tous genres, âges, niveaux d’instruction et régions linguistiques confondus.

Incompréhension face aux positions de certains cantons

La position de certains cantons, comme Zurich ou Fribourg, hostile à la reconnaissance ou à l’accueil des enfants, n’est pas comprise. Dans l’ensemble, 52% des personnes interrogées ont déclaré comprendre «plutôt pas» ou «pas» la position des cantons.

En Suisse romande, le sentiment d’incompréhension est plus fort qu’en Suisse alémanique, où 59% des sondés se disent peu ou pas compréhensifs vis-à-vis des cantons peu accueillants.

Le sondage a été réalisé en ligne entre le 7 et le 20 novembre dans toutes les régions du pays. Après le contrôle des données, les réponses de 2088 personnes ont pu être utilisées. La marge d’erreur statistique est de ±2,2 points de pourcentage. La NZZ am Sonntag avait été la première à en rendre compte.