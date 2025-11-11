Soudan: l’ONU salue des «discussions constructives»

Keystone-SDA

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a salué des "discussions constructives" avec le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, mardi à Port-Soudan, capitale provisoire du pays déchiré par plus de deux ans de guerre.

(Keystone-ATS) «Je me réjouis des discussions constructives» avec le général Burhane «cet après-midi, visant à garantir que nous puissions continuer à opérer partout au Soudan, de manière neutre, indépendante et impartiale, pour tous ceux qui ont un besoin urgent de soutien international», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l’armée.