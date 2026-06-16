SpaceX rachète la plateforme IA de programmation Cursor

Keystone-SDA

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SpaceX va racheter la plateforme de programmation assistée par intelligence artificielle (IA) Cursor, valorisée 60 milliards de dollars (47,6 milliards en francs), signe de l'ambition protéiforme dans l'IA du conglomérat.

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(Keystone-ATS) L’annonce de cette opération majeure intervient quatre jours seulement après l’entrée en Bourse de SpaceX, qui a levé 86 milliards à cette occasion, un nouveau record et qui est devenu mardi la cinquième capitalisation mondiale.

Beaucoup considéraient cette opération comme un fait accompli depuis l’annonce, fin avril, d’un partenariat entre les deux sociétés, assorti d’une option de rachat pour 60 milliards d’ici fin 2026.

Fondé en 2022, Cursor a surfé sur la vague de l’IA générative et connu une croissance fulgurante, au point d’atteindre actuellement 4 milliards de chiffre d’affaires en rythme annualisé, selon Forbes.

Son modèle était initialement celui d’un site principalement dédié aux développeurs, avec une interface leur permettant de programmer en utilisant une série de modèles d’IA avancés, tels Claude ou Gemini.

Fin octobre, la maison-mère de Cursor, Anysphere, a lancé son propre modèle, Composer, aux performances proches des meilleurs, à un coût sensiblement moindre.

«Vibe coding»

La plateforme a bénéficié du mouvement dit du «vibe coding», qui a permis à des internautes de tous niveaux de programmation, y compris des béotiens, de créer applications et sites grâce à l’IA.

Cursor a aussi été porté par la déferlante des agents IA, des interfaces capables de réaliser, sur demande en langage courant, diverses tâches et plus seulement de répondre à des questions comme les premières versions de ChatGPT ou Claude.

Le groupe a mis récemment l’accent sur son offre aux entreprises, un marché très prisé des grands acteurs de l’IA car présentant des volumes et des marges beaucoup plus importantes que celui des utilisateurs individuels.

Lors de sa dernière levée de fonds, en novembre, Cursor était valorisé 29 milliards.

Avec cette acquisition financée entièrement en actions et dont la finalisation est prévue au troisième trimestre, SpaceX se pose comme un intervenant global de l’IA, qui se veut présent à toutes les étapes de la chaîne de valeur.

En absorbant xAI, début février, le groupe a intégré le laboratoire de développement de modèles d’IA avancés, créé par Elon Musk en 2023.

En mars, l’entrepreneur a présenté Terafab, un projet de site géant sur lequel il veut fabriquer ses propres processeurs, surtout destinés à l’IA, moyennant un investissement d’au moins 55 milliards.

Puis, en mai, à la surprise générale, SpaceX a passé un accord avec Anthropic, théoriquement son concurrent direct, pour lui louer l’intégralité des capacités de son plus gros centre de données, Colossus One, dans la banlieue de Memphis (Tennessee).

Offre complète et sans égal

Des puces au développement de modèles, en passant par l’aide à la programmation et la location de capacités de calcul via ses centres de données, SpaceX veut ainsi proposer une offre complète, sans égal dans le milieu.

Cette palette doit aussi bénéficier aux activités spatiales de SpaceX ainsi qu’au développement de la conduite autonome et des robots humanoïdes Optimus chez Tesla, également contrôlé par Elon Musk.

Alors que beaucoup s’interrogeaient, l’an dernier, sur le potentiel de xAI et de son modèle Grok, considéré comme moins performant que ses pairs, l’homme le plus riche du monde est parvenu à transformer son positionnement dans l’IA, à la satisfaction des investisseurs.

Loin de s’inquiéter du prix déboursé pour Cursor, qui constitue le double de sa valorisation fin 2025, ils ont propulsé encore un peu plus loin le cours de l’action SpaceX.