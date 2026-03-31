Stabilisation du niveau d’activité des entreprises du Jura bernois

Keystone-SDA

Les entreprises du secteur secondaire de la région du Grand Chasseral (Jura bernois) anticipent une stabilisation du niveau d'activité pour le 2e trimestre 2026. Ces prévisions atténuent une érosion continue de plus de deux ans qui a affecté le tissu industriel de l'Arc jurassien.

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(Keystone-ATS) Cette stabilisation pourrait s’étendre à l’écosystème industriel du Grand Chasseral dans les prochains mois si l’économie mondiale ne connaît pas de complication majeure. C’est en tout cas la projection qui est établie sur la base de la vision que les entreprises ont de leur développement, relève mardi la Chambre d’économie publique Grand Chasseral (CEP) en détaillant son baromètre industriel.

La CEP entend toutefois nuancer cette anticipation dans la mesure où les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sont susceptibles d’influer de manière directe sur la dynamique industrielle. Elles pourraient avoir des effets sur le secteur du luxe et avec lui de l’horlogerie.

Basé sur les entrées de commandes escomptées par les entreprises sondées, le signal donné par la fin possible d’une spirale négative demande cependant de faire preuve de la plus grande prudence. Le fonctionnement de l’économie mondiale se caractérise par une forte volatilité, rappelle le directeur de la CEP Patrick Linder.

Menace sur la compétitivité

Le baromètre industriel fait aussi état de l’inquiétude de certaines entreprises face à une éventuelle perte d’attractivité de la place industrielle suisse sur le long terme. Force du franc, faiblesse des liens diplomatiques dans un contexte protectionniste, incertitudes sur les Bilatérales III et absence de volonté politique de soutenir les PME industrielles pèsent sur la compétitivité.

«Une prise de conscience urgente est nécessaire au niveau fédéral pour préserver des compétences industrielles et des capacités de production qui donnent un aplomb stratégique à la Suisse dans une période particulièrement incertaine sur le plan de la géopolitique mondiale», conclut la CEP dans son baromètre.