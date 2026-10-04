Swiss Steel va supprimer des emplois en Allemagne

Keystone-SDA

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Faisant face à des pertes importantes, le sidérurgiste lucernois Swiss Steel annonce une nouvelle restructuration. La mesure concerne les sites en Allemagne et entraînera de nouvelles suppressions d'emplois dans ce pays, indique le directeur du groupe, Frank Koch.

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(Keystone-ATS) Interrogé dimanche dans la SonntagsZeitung, M. Koch ne donne pas de chiffres concrets sur les postes biffés. Mais cette mesure en Allemagne permettra de «réduire considérablement» la dépendance du groupe vis-à-vis du secteur automobile, ajoute-t-il.

L’objectif est de réorganiser les sites de production de manière à ce qu’ils puissent à nouveau dégager des bénéfices d’exploitation sur un marché fortement réduit, poursuit le responsable. Swiss Steel a déjà réduit de moitié ses effectifs ces dernières années, passant de 13’000 à 6500 employés.

L’étape suivante sera l’assainissement du bilan, déclare M. Koch. «Notre plan prévoit que nous renouions avec la rentabilité opérationnelle à partir de 2028». À partir de cette date, le groupe sera nettement plus petit et mieux ciblé, relève-t-il.