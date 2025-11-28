Tentative d’évasion à la prison de Sion maîtrisée par la police

Keystone-SDA

Un important dispositif policier a été déployé vendredi après-midi à la prison de Sion, alors qu'un détenu tentait de s'évader. L'individu a été interpellé environ une heure après le début de l'intervention, sans que personne ne soit blessé.

(Keystone-ATS) Vers 14h15, un détenu est parvenu à monter sur le toit de la prison dans le but de s’évader «dans des circonstances qui restent à préciser», ont informé les autorités valaisannes dans un communiqué vendredi. La centrale d’engagement de la Police cantonale a été alertée rapidement après l’incident.

Les forces de l’ordre, dont des spécialistes d’intervention appuyés par l’unité cynophile ont «rapidement sécurisé le périmètre.» Le Canton du Valais précise également que la population n’a jamais été mise en danger.