La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Thaïlande: le Premier ministre va remporter les élections

Keystone-SDA

Le Premier ministre conservateur sortant de Thaïlande était en passe de remporter les élections législatives de dimanche, selon les projections des télévisions locales. L'opposition réformiste a déjà reconnu sa défaite.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le parti Bhumjaithai d’Anutin Charnvirakul devrait remporter 198 des 500 sièges au Parlement, selon les prévisions de la chaîne de télévision Channel 3, tandis que le Parti du peuple, réformiste, en obtiendrait 97, alors qu’il faisait figure de grand favori dans les sondages d’opinion avant le scrutin.

«Nous reconnaissons que nous ne sommes pas arrivés en tête», a déclaré le chef du Parti du peuple, Natthaphong Ruengpanyawut, aux journalistes présents au siège de son parti à Bangkok.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision