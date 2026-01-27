Travaux de la H18 à La Chaux-de-Fonds: nouveau plan de circulation

Keystone-SDA

Les travaux du tunnel des Arêtes, ouvrage majeur du contournement Est de La Chaux-de-Fonds (NE) par la H18, vont débuter lundi et se poursuivre jusqu'en 2030. Pour réaliser la sortie nord du futur ouvrage, le plan de circulation à l'entrée de la ville, côté Jura, a été revu.

(Keystone-ATS) «Pour réaliser l’importante fouille d’accès au tunnel, puis tous les aménagements nécessaires à l’ouvrage, la rue Fritz-Courvoisier doit être fermée au trafic dès le 16 février sur le tronçon allant de la rue de la Pâquerette jusqu’au passage de l’Alambic», a indiqué mardi le canton de Neuchâtel.

Durant cette période de fermeture, des aménagements sont prévus pour que les riverains puissent en tout temps atteindre leur domicile. Des accès aux commerces et aux industries du secteur sont également possibles.

Depuis le 22 janvier, pour garantir une circulation fluide durant les travaux, la partie nord de la rue du Collège a été mise en régime bidirectionnel depuis le passage de l’Alambic jusqu’à la rue de l’Étang. Deux giratoires provisoires ont été réalisés en fin d’année. «Ils seront supprimés lors de l’ouverture du contournement Est», a précisé le canton.

Les transports publics sont également affectés par ces travaux. L’extrémité du tracé de la ligne 312 ne passe plus sur la rue Fritz-Courvoisier, mais sur la rue du Collège. Deux nouveaux arrêts y ont été aménagés.