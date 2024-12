Trois quarts des adultes suisses sont en couple, selon l’OFS

Keystone-SDA

Près des trois quarts des adultes en Suisse vivent en couple (73%). A l'exception des 18-24 ans, une grande majorité d'entre eux habitent dans un logement commun.

(Keystone-ATS) Seul un dixième environ (11%) des personnes en couple âgées de 25 ans ou plus ne vivent pas avec leur partenaire, selon une enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour l’année 2023, publiée mercredi. La moitié des couples emménagent ensemble après un peu moins de deux ans.

Dans plus de la moitié des couples (57%), la différence d’âge entre partenaires ne dépasse pas trois ans. Dans deux tiers des cas (64%), le niveau de formation est identique et une grande majorité (81%) a la même nationalité.

Un peu plus de la moitié des couples sont mariés cinq ans après le début de la relation. Après dix ans, ce chiffre monte à 74%, puis à 85% après vingt ans. Les jeunes générations se marient plus tard, relève l’enquête.

Les hommes plus satisfaits de leur relation

Un peu moins d’un tiers de toutes les personnes en couple âgées de 25 à 80 ans vivent en union libre, écrit l’OFS. Les enfants jouent un rôle important dans la décision de se marier. Parmi les 35-44 ans, la part des personnes non mariées passe de 64% à 15% si le couple a au moins un enfant commun. Chez les 45-54 ans, elle passe de 58% à 7%.

Trois quarts des personnes de 25 ans et plus en couple se disent très satisfaites de leur relation. Les hommes le sont un peu plus que les femmes. Selon l’OFS, il n’y a pas de différence entre les couples de même sexe et les couples de sexe différent. Si un couple vit en ménage commun, la satisfaction est plus grande. Elle est la plus élevée dans le cas d’un ménage commun sans enfants.

L’enquête sur les familles et les générations est réalisée tous les cinq ans. Elle a été menée sur Internet et par téléphone auprès de 18’317 personnes âgées de 15 à 79 ans dans toute la Suisse.