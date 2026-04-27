Trottinette dépassant 6 fois la vitesse autorisée séquestrée à Broc

Keystone-SDA

La Police cantonale fribourgeoise a séquestré dimanche du côté de Broc (FR) une trottinette électrique trafiquée qui dépassait six fois la vitesse maximale autorisée de 20 km/h. Le propriétaire, âgé de 58 ans et habitant la région, sera dénoncé à l'autorité compétente.

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(Keystone-ATS) Lors d’un contrôle de la circulation à Châtel-sur-Montsalvens, l’attention des agents s’est portée sur un individu en trottinette électrique qui a fait demi-tour à la vue des forces de l’ordre, précise le communiqué.

Malgré les attributs de police enclenchés, le trottinettiste ne s’est pas arrêté et a continué sa route. Le dispositif a permis d’interpeller le fuyard plus loin, à Broc. Le contrôle sur la trottinette a révélé que le moteur était bien trop puissant.

L’engin disposait ainsi de deux moteurs de 2000 watts chacun, au lieu des 500 watts autorisés au total. Lors des mesures ad hoc, il est apparu que la trottinette pouvait rouler jusqu’à 127 km/h, soit plus de six fois plus que la vitesse maximale autorisée.