Trump menace de poursuivre en justice George Soros et son fils

Keystone-SDA

Donald Trump a demandé mercredi que George Soros et son fils soient poursuivis en justice pour avoir soutenu, selon lui, des manifestations violentes à travers le pays. Le milliardaire philanthrope est devenu la cible des ultra-conservateurs et complotistes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les deux hommes «devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO pour leur soutien aux manifestations violentes, et bien plus encore, partout aux Etats-Unis d’Amérique», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, faisant référence à une loi fédérale sur les organisations criminelles.

