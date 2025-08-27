Trump menace de poursuivre en justice George Soros et son fils
Donald Trump a demandé mercredi que George Soros et son fils soient poursuivis en justice pour avoir soutenu, selon lui, des manifestations violentes à travers le pays. Le milliardaire philanthrope est devenu la cible des ultra-conservateurs et complotistes.
(Keystone-ATS) Les deux hommes «devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO pour leur soutien aux manifestations violentes, et bien plus encore, partout aux Etats-Unis d’Amérique», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, faisant référence à une loi fédérale sur les organisations criminelles.