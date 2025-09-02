La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Trump qualifie les rumeurs sur sa santé de «fausses informations»

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a rejeté mardi les rumeurs sur son état de santé qui ont agité une partie des réseaux sociaux aux Etats-Unis depuis plusieurs jours. Il les a qualifiées de "fausses informations".

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) «Je n’ai pas vu cela», a déclaré le président américain lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur ces on-dit qui ont circulé sur les réseaux sociaux X et Bluesky. Selon ces rumeurs, la santé du dirigeant de 79 ans était défaillante après ne pas avoir fait d’apparition devant les médias pendant plusieurs jours.

«Ce sont des fausses informations», a déclaré le républicain, qui se vante fréquemment de posséder une santé de fer.

Le milliardaire septuagénaire s’est ensuite plaint qu’après avoir mené plusieurs conférences de presse en début de semaine dernière, certains aient dit: «Il doit y avoir quelque chose qui cloche avec lui», parce qu’il n’avait pas tenu d’événements publics pendant deux jours. «C’est tellement faux», a-t-il ajouté, disant avoir été «très actif au cours du week-end».

Main fardée

Après avoir tenu un long conseil des ministres mercredi dernier devant la presse, Donald Trump n’a pas eu d’événement public jusqu’à son apparition dans le bureau ovale mardi. Mais il avait été aperçu se déplaçant pour des parties de golf lors du week-end.

En novembre, Donald Trump était devenu la personne la plus âgée à être élue à la présidence des Etats-Unis. La Maison-Blanche avait affirmé en juillet que les hématomes visibles sur la main droite du président étaient dus à «des serrages de main fréquents» et à sa prise d’aspirine comme traitement cardiovasculaire standard.

L’exécutif américain avait également révélé que Donald Trump souffrait d’insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne. Le médecin présidentiel Sean Barbabella avait alors écrit que Donald Trump demeurait «en excellent état de santé».

Comme à de nombreuses occasions récemment, la main du président américain semblait mardi avoir été lourdement fardée.

La santé des locataires de la Maison-Blanche est un sujet de discussion fréquent et largement observé aux Etats-Unis, mais l’élection de Joe Biden en 2020 et celle de Donald Trump en 2024, à presque 80 ans chacun, ont donné une nouvelle dimension à la question.

Donald Trump a fréquemment accusé les proches de son prédécesseur Joe Biden d’avoir caché son déclin cognitif et physique durant la fin de son mandat. Après un débat calamiteux face à son rival républicain en juin 2024, l’ex-président démocrate avait été forcé de jeter l’éponge et de ne pas se présenter à sa réélection.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
32 J'aime
63 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision