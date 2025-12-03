La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump supprime des restrictions sur la consommation des véhicules

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi un allègement de la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules, qui avait été renforcée par son prédécesseur Joe Biden. Il a affirmé que cela baisserait leur prix d'achat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous supprimons officiellement les ridiculement contraignants et horribles standards CAFE de Joe Biden qui imposaient des restrictions coûteuses, et toutes sortes de problèmes», a déclaré le président depuis le Bureau ovale à la Maison Blanche. Il faisait référence à la réglementation dite «Corporate average fuel economy», initialement mise en place en 1975 et durcie par l’ancien chef de l’Etat démocrate.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

