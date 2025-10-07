UCB Farchim investit plus de 100 millions de francs à Bulle (FR)

Keystone-SDA

Le groupe biopharmaceutique belge UCB Farchim investit plus de 100 millions de francs pour "stimuler la croissance" de son site de Bulle (FR). Le développement doit permettre la création de 80 emplois d'ici à 2030.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’investissement annoncé mardi est réparti sur plusieurs projets. Il vise à renforcer les infrastructures et à augmenter la capacité de production, a précisé UCB dans son communiqué. Outre l’essor du lieu, qui occupe 760 personnes, les montants engagés contribueront également à l’augmentation de l’efficacité opérationnelle.

Les 80 emplois créés viendront soutenir les opérations d’une nouvelle unité de production, incluant des rôles dans des activités de production, de laboratoire de contrôle qualité et des services techniques. Le site de Bulle produira un composé chimique essentiel à certains des médicaments biologiques d’UCB.

De la Belgique à Bulle

La fabrication est réalisée pour l’heure sur le campus belge de Braine-l’Alleud. La décision garantira l’approvisionnement du composé chimique à long terme, avec davantage d’efficacité. Sa production joue un rôle «crucial» dans l’un des traitements majeurs contre les maladies inflammatoires, produits à Bulle.

Le composé est utilisé dans la production de traitements destinés aux personnes souffrant de diverses formes d’arthrite, de psoriasis ou de la maladie de Crohn. Il est également un élément-clé dans la fabrication du Dapirolizumab Pegol, une solution thérapeutique «innovante» pour les personnes souffrant de lupus.

Actuellement en cours d’approbation, ce traitement sera produit sur le site de Bulle dès que les autorisations réglementaires auront été obtenues. Les travaux de construction de la nouvelle unité ont débuté en septembre, relève encore le groupe belge, qui privilégie les partenaires locaux pour le chantier.

Chantier complexe

La production du nouveau composé sera réalisée dans un bâtiment de production chimique existant, «ce qui complexifie le chantier». L’objectif est que l’unité concernée soit qualifiée et approuvée en 2029, afin de pouvoir entamer la production commerciale et atteindre la pleine capacité de la nouvelle usine en 2030.

Pour rappel, UCB Farchim est une société biopharmaceutique d’envergure mondiale affichant un chiffre d’affaires annuel de plus de 6 milliards d’euros (5,6 milliards de francs). Elle dit avoir déjà investi près de 700 millions de francs depuis la mise en service de son site bullois en 1996.