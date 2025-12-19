La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Ukraine: 90 milliards d’euros débloqués

Keystone-SDA

Les dirigeants européens ont trouvé un accord dans la nuit de jeudi à vendredi pour débloquer 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, a annoncé le président du Conseil, Antonio Costa.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous avons conclu un accord. La décision d’accorder une aide de 90 milliards d’euros à l’Ukraine pour 2026-2027 a été approuvée», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays de l’UE étaient réunis en sommet à Bruxelles avec un objectif clair: trouver une solution pour financer l’Ukraine au cours des deux ans à venir.

Mais les négociations ont duré jusque tard dans la nuit sur la meilleure manière de procéder à ce financement.

L’option privilégiée par l’Allemagne et la Commission européenne, celle de s’appuyer sur les avoirs russes gelés en Europe a été écartée après quatre heures d’échanges entre dirigeants, à huis clos, sans téléphone.

Le chancelier allemand s’est pour autant réjoui du résultat du sommet, assurant que l’UE avait envoyé un «message clair» à Vladimir Poutine.

