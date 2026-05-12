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Ukraine: attaque aérienne sur Kiev après l’expiration de la trêve

Keystone-SDA

Une attaque aérienne russe était en cours mardi à l'aube sur Kiev, après l'expiration d'une trêve de trois jours, a annoncé le chef de l'administration militaire de la ville. Il s'agit de la première alerte aérienne sur la capitale ukrainienne depuis le 8 mai.

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(Keystone-ATS) «Des drones ennemis sont actuellement au-dessus de Kiev. S’il vous plaît, restez à l’abri jusqu’à la levée de l’alerte», a écrit sur le réseau social Telegram Tymour Tkatchenko, qui a fait état de la chute de débris sur un immeuble résidentiel du district d’Obolonsky.

Un cessez-le-feu de trois jours annoncé par le président américain Donald Trump a débuté samedi. Les deux pays ont dénoncé plusieurs violations de cette trêve pendant qu’elle était en vigueur.

Durant le week-end, l’Ukraine a notamment accusé la Russie d’attaques de drones dans l’est et le sud du pays. Moscou a accusé pour sa part l’Ukraine d’avoir attaqué la région de Belgorod.

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