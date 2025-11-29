Ukraine: des drones russes font un mort et 11 blessés à Kiev

Keystone-SDA

Une attaque "terroriste" russe menée avec des drones dans la nuit de vendredi à samedi a fait au moins un mort et 11 blessés au moins, ainsi que d'importants dégâts matériels à Kiev, ont annoncé les autorités. Cinq quartiers de la capitale de l'Ukraine ont été visés.

(Keystone-ATS) De fortes explosions ont d’abord été entendues vers minuit par des journalistes de l’AFP au centre de Kiev et le maire de la ville, Vitali Klitschko, les a aussitôt attribuées aux forces armées de Moscou.

«La mort d’une personne a été confirmée» dans un quartier de la ville, a indiqué sur le réseau social Telegram le chef de l’administration militaire de Kiev, Tymur Tkachenko, précisant qu’il s’agissait très probablement d’un «homme». Il a dressé un bilan très provisoire et en constante évolution.

Son administration a déploré par la suite qu’une «attaque terroriste cynique de la Fédération de Russie», au moyen de drones, ait frappé neuf endroits différents de cinq quartiers de la gigantesque capitale ukrainienne.

«Terroriser» la population

Il s’agit «de la part des Russes de terroriser purement et simplement la population civile», a écrit sur son Telegram M. Tkachenko.

Le maire de Kiev avait indiqué auparavant qu’un adolescent de 13 ans se trouvait parmi les blessés. Il a appelé ses administrés à Kiev à «rester dans les abris» souterrains et a prévenu, vers 02h00 (heure en Suisse), que «l’attaque se poursuivait».

Plusieurs immeubles résidentiels, dont l’un de 25 étages et l’autre de 14 étages, des maisons individuelles et des automobiles ont également été plus ou moins gravement endommagés, dans plusieurs quartiers de la ville, ont précisé MM. Klitschko et Tkachenko.

Leur collègue Mykola Kalachnyk, gouverneur de la région de Kiev, a fait lui état sur Telegram de deux femmes blessées dans une «attaque de l’ennemi aux drones et aux missiles» dans la commune de Brovary, près de la capitale. La mairie de cette banlieue a, elle, parlé de trois personnes blessées.

Des négociateurs ukrainiens sont attendus aux Etats-Unis ce week-end aux Etats-Unis, peut-être en Floride où le président américain Donald Trump réside, pour des discussions sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre, a confié vendredi à l’AFP à Kiev un responsable proche du dossier.