Ukraine: Kiev subit une attaque russe «massive», alerte son maire

Keystone-SDA

La capitale de l'Ukraine Kiev a subi une attaque "massive" tôt vendredi, a alerté son maire Vitali Klitschko. Il a appelé les habitants à rejoindre des abris, tandis que des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes explosions.

1 minute

(Keystone-ATS) «Les forces de défense aérienne opèrent à Kiev», a déclaré Vitali Klitschko sur le réseau social Telegram. L’attaque a fait au moins deux blessés dans le district de Dniprovsky à l’est, dont une hospitalisée. Dans ce district «selon les informations préliminaires, des débris ont frappé un immeuble résidentiel de cinq étages», a-t-il précisé.

Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs quartiers après les frappes, et les secours ont été mobilisés, ajoute-t-il.

De fortes explosions ont été entendues dans le centre-ville, ont indiqué des journalistes de l’AFP, qui ont vu des systèmes de défense aérienne activés contre des drones et des missiles.